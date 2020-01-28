Новый флюорограф появился в поликлинике в Котельниках

Новый цифровой флюорографический аппарат ввели в эксплуатацию в городской поликлинике в Котельниках. Оборудование приобрели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

Раньше в поликлинике Котельников вообще не было флюорографического кабинета. Снимки приходилось делать с помощью рентген-аппарата. Бесконечные очереди на исследования вызывали справедливые нарекания пациентов. Новый флюорограф дает возможность принимать более 60-ти человек в день.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Котельников Андрей Булгаков одним из первых оценил новое оборудование. Исследовательский аппарат — один из самых современных, он стоит более 6-ти миллионов рублей. Медики рассказали о всех преимуществах.

Источник фото: телеканал «360»

Минимальное облучение, максимально качественные снимки — вот главные характеристики. Что такое проявочная комната и реактивы, лаборанты уже забыли. Снимки здесь печатает принтер. Есть возможность записывать изображения на переносные носители — флешку или диск.

Источник фото: телеканал «360»

«Аппарат высокого класса разрешения, с учетом того, что стоит мощный кремниевый детектор, который позволяет делать качественные снимки, и очень быстрая обработка. Стоит бактерицидный излучатель закрытого типа, который работает в присутствии пациента. Обеззараживает поверхность, дабы не было каких-то локальных заражений», — пояснил заведующий рентген-кабинетом поликлиники в Котельниках Андрей Сычев.

Источник фото: телеканал «360»

Флюорограф приобрели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Для его установки провели большую подготовительную работу. Это ремонт кабинета, установка, монтаж, испытание оборудования.

«Это и наша работа была большая. Собрать пакет документов необходимый и подать в Роспотребнадзор для получения санэпид-заключения на возможность работы этим аппаратом в условиях поликлиники. Мы это сделали, мы это прошли и теперь благополучно работаем», — рассказал и. о. главного врача поликлиники в Котельниках Михаил Анисимов.

Источник фото: телеканал «360»

Если до сих пор медики старались направлять пациентов на рентгеновскую диагностику не чаще одного-двух раз в год, то теперь они могут, не опасаясь за здоровье людей, направлять их на такое исследование через каждые две недели. В планах у руководства поликлиники продолжить ремонт и приобрести цифровой маммограф, новый УЗИ-аппарат и другое оборудование.