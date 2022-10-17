Новый флюогограф начал работать в поликлинике в Раменском | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:41 Новый флюогограф начал работать в поликлинике в Раменском

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В поликлинике Раменской больницы появилось новое оборудование. Там заработал цифровой флюорограф. Его установили взамен той техники, которая уже начала устаревать. Аппарат закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, это делалось в рамках национального проекта «Здравоохранения». Сначала в том кабинете, где устанавливалось оборудование, выполнили полноценный ремонт, затем все специалисты прошли дополнительное обучение.

«С начала года в Подмосковье ввели в работу 4 флюорографа. Новый аппарат в Раменском — отечественного производства. Он позволит повысить качество и доступность проводимых исследований, а также позволит получать снимки более высокого качества. На ремонт кабинета, закупку и установку аппарата было направлено почти 12 млн рублей», — сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Ожидается, что на новом аппарате в сутки смогут проводить примерно 50 исследований. Результаты собираются загружать в личный кабинет пациента, который располагается на портале государственных услуг. Соответствующее направление выдает лечащий врач. Записаться на прием к специалисту можно на том же портале или же по телефону 122.

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