17 августа 2023, 11:58
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мытищах поставили на кадастр
Минжилполитики Подмосковья поставило новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мытищах на кадастровый учет. Его планируют открыть этой осенью.
Как рассказали в ведомстве, комплекс находится на Благовещенской улице. Он станет центром притяжения жителей округа. Там смогут одновременно заниматься до 400 человек.
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В ФОКе построили три бассейна, термальный комплекс, детский клуб, тренажерный зал, а также места для занятий спортом на свежем воздухе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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