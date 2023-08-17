Подмосковье 17 августа 2023, 11:58 Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мытищах поставили на кадастр пресс-служба МинЖил политики МО

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Минжилполитики Подмосковья поставило новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мытищах на кадастровый учет. Его планируют открыть этой осенью.

Как рассказали в ведомстве, комплекс находится на Благовещенской улице. Он станет центром притяжения жителей округа. Там смогут одновременно заниматься до 400 человек.

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В ФОКе построили три бассейна, термальный комплекс, детский клуб, тренажерный зал, а также места для занятий спортом на свежем воздухе.

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