Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Мытищах

Земельный участок площадью 3,4 гектаров в подмосковных Мытищах предоставлен в аренду ОOO «СенФорт». На нем для жителей Московской области построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Спортивный комплекс планируется разместить на улице Селезнева. Он будет включать в себя ледовую арену и многофункциональный спортивный зал. Начало строительства намечено на конец 2021 года. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Создание современных многофункциональных спортивных объектов в Подмосковье отвечает запросам общества. Сейчас спорт стал неотъемлемой частью жизни, а поддержание здорового образа жизни — хорошей привычкой», — сообщила министр.

Она добавила, что реализация новых социально-направленных идей имеет еще и экономические плюсы — благодаря строительству крупного спортивного объекта в Мытищах появится еще 77 рабочих мест для жителей округа, а в консолидированный бюджет Московской области поступит более 440 миллионов рублей, которые направят на создание комфорта для жителей региона

Площадь застройки ФОКа составит 4800 квадратных метров, а ледовая арена с многофункциональным спортивным залом займет 9400 квадратных метров. Инвестиции в проект составят 600 миллионов рублей.