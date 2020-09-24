Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Мытищах
Спортивный комплекс планируется разместить на улице Селезнева. Он будет включать в себя ледовую арену и многофункциональный спортивный зал. Начало строительства намечено на конец 2021 года. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Создание современных многофункциональных спортивных объектов в Подмосковье отвечает запросам общества. Сейчас спорт стал неотъемлемой частью жизни, а поддержание здорового образа жизни — хорошей привычкой», — сообщила министр.
Она добавила, что реализация новых социально-направленных идей имеет еще и экономические плюсы — благодаря строительству крупного спортивного объекта в Мытищах появится еще 77 рабочих мест для жителей округа, а в консолидированный бюджет Московской области поступит более 440 миллионов рублей, которые направят на создание комфорта для жителей региона
Площадь застройки ФОКа составит 4800 квадратных метров, а ледовая арена с многофункциональным спортивным залом займет 9400 квадратных метров. Инвестиции в проект составят 600 миллионов рублей.