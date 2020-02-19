Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Дмитровский Погост г. о. Шатура

Новый спорткомплекс появился в селе Дмитровский Погост городского округа Шатура. Он построен по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». ФОК будет работать ежедневно с 9 до 21 часа, уже открыт набор в секции.

Восьмилетний житель Дмитровского Погоста Максим Пышкин мечтает стать известным футболистом, как его кумир Криштиану Роналду. Осуществить мечту сына родителям было не под силу, ведь ближайшие секции находятся в городе, который находится в 50 километрах от села.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия проводятся и в местном ДК. Всех желающих вместить спортивный зал не мог. С новым спорткомплексом места точно хватит всем желающим.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня двое детей, мальчиков, они любят играть в футбол. Очень довольна, здесь все прекрасно, красиво, здорово, в общем, детям будет чем заняться, не по улице шастать, а играть в ФОКе нашем», — делится мама Максима Анастасия Пышкина.

Источник фото: телеканал «360»

ФОК в селе Дмитровский Погост построили по программе губернатора «Спорт Подмосковья». Новый комплекс состоит из двух залов. Первый — универсальный, здесь можно будет проводить первенства по командным видам спорта — мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, а также массовые соревнования и эстафеты. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 180 мест.

Источник фото: телеканал «360»

На втором этаже зал отведен под секцию борьбы, фитнес и тренажеры.

«Места, конечно, было маловато, тесновато, сейчас у нас просто шикарно! Место позволяет, есть куда расти. Дождались!» — отметил управляющий сектором по работе с молодежью и спортом ТУ «Коробовское» Сергей Кондратьев.

Источник фото: телеканал «360»

Укреплять здоровье в ФОКе будут и участники клуба «Активное долголетие». В свои 69 Татьяна Баранова полна сил и оптимизма. Тяжелую болезнь женщина победила благодаря физкультуре. И теперь со спортом идет по жизни. Каждый день зарядка, три раза в неделю шейпинг. И таких активных пенсионеров, как Татьяна, в селе не один десяток. Так что зал будет востребован.

«Я сегодня волнуюсь, потому что действительно посмотрела, очень большое впечатление. Рада за всех жителей моего возраста, теперь мы имеем возможность заниматься, ходить, поправлять свое здоровье, потому что надеешься хоть немножко еще пожить», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Татьяна Баранова.

Источник фото: телеканал «360»

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт ежедневно с 9 до 21 часов. Уже объявлен набор в секции. Одновременно здесь смогут заниматься более 50 спортсменов.

Источник фото: телеканал «360»

«Я надеюсь, что дети здесь будут не только из Дмитровского Погоста, где построен ФОК, но и близлежащих поселений, которые также могут приезжать. Охват территории — это 25-30 тысяч населения, какое количество из них пожелает принять участие, то пожалуйста, будем рады видеть на занятиях спортом, физкультурой», — сказал директор спортивной школы г. о. Шатура Константин Кочетов.

Источник фото: телеканал «360»

Физкультурно-оздоровительный комплекс носит имя «Коробово». Так в разговоре жители называют село Дмитровский Погост. Ближайший мини-футбольный сезон пройдет здесь. И федерация надеется, что с открытием нового объекта число команд в турнирной таблице чемпионата увеличится.

Источник фото: телеканал «360»

По статистике, футбол — один из самых популярных видов спорта среди шатурян.