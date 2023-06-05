Подмосковье 05 июня 2023, 09:54 Новый филиал Центра по борьбе со СПИДом поставили на кадастр в Котельниках пресс-служба МинЖил политики МО

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Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями поставили на кадастровый учет в Котельниках. Он будет рассчитан на 360 посещений в смену и будет принимать как взрослых, так и детей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, филиал центр открылся в микрорайоне Силикат. Его построили в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. В день ее смогут посещать 30 детей и 330 взрослых. Площадь здания превысила 4,9 тысячи квадратных метров. Там обустроили амбулаторно-поликлинические отделения, клинико-диагностические лаборатории, кабинеты врачей с процедурными, рентген-кабинет, а также отделения профилактики и функциональной диагностики.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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