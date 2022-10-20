Новый филиал клуба «Активное долголетие» откроют в Химках | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 04:25 Новый филиал клуба «Активное долголетие» откроют в Химках День открытых дверей для участников клуба «Активное долголетие» провели в Новых Химках «360»

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В Новых Химках на улице Родионова провели день открытых дверей для участников клуба «Активное долголетие» в новом филиале. Пенсионерам показали локацию и узнали, удобно ли им будет заниматься своими хобби в этом месте, и какие именно занятия им нужны.

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Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал, что клуб проекта «Активное долголетие» открылся в городском округе в прошлом году. Поддержку оказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Волошина, клуб пользуется огромной популярностью. Каждый участник может найти себе занятие по душе: творческие мастер-классы, тренинги с психологом, кинопоказы, литературные вечера. Также работает медицинский кабинет, где проходит бесплатная диспансеризация и вакцинация.

В этом году сотрудники клуба провели более тысячи мероприятий, а также почти 300 автобусных и речных экскурсий.

Теперь готовится к открытию его филиал. Пробные занятия уже провели. Рукоделие, физкультура, спортивные игры, танцы, музыка, вокал, просмотры кинофильмов — всеми этими активностями пенсионеры смогут заниматься в новой локации. Кроме этого, планируют ввести уроки компьютерной грамотности.