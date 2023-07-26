Подмосковье 26 июля 2023, 14:45 Новый фестиваль «Территория солнца» пройдет на набережной озера Сенеж 29 и 30 июля Администрация г.о. Солнечногорск

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Впервые в Солнечногорске проведут фестиваль «Территория солнца». В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что будет в программе мероприятия.

Фестиваль будет идти два дня — 29 и 30 июля. В рамках события состоятся открытый турнир округа по пляжному волейболу и традиционный заплыв в открытой воде «Сенежская миля». Попробовать свои силы на дистанциях 200 и 1300 метров смогут все желающие.

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В городском парке пройдут образовательные встречи с профессиональными спикерами и мастер-класс по росписи пряников. Здесь же можно будет поиграть в городки и петанк.

Набережная озера Сенеж встретит проектом «Культурные коды Солнечногорска», который разработали специалисты Министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации городского округа. Здесь же состоятся выступления поэтов и музыкантов.

Одно из ярких событий фестиваля — кубок главы Солнечногорска по КВН. За него будут бороться 10 команд веселых и находчивых.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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