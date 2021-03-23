Новый фермерский рынок может появиться в Серпухове

Фермерский рынок планируют построить в Серпухове. Для него уже определили два земельных участка. Это сделали по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Участки площадью 0,3 гектара предоставят в аренду компании «Корпорация Мосинжстрой», которая и планирует реализовать проект. Это подчеркнула министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин объяснил, что передача земельных участков под инвестиционные проекты помогает расширять возможности в регионе.

Компания собирается построить в Серпухове сельскохозяйственный рынок — это принесет много пользы жителям округа. У них появится широкий выбор фермерских продуктов рядом с домом Андрей Разин.

Адигамова добавила, что участки предоставляют инвестору на срок до десяти лет. В результате в Серпухове появится 20 новых рабочих мест. Строительство планируют начать уже в конце 2021 года.