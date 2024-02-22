22 февраля 2024, 14:06
Новый фермерский магазин открылся в Луховицах
Фермерский магазин «Крестьянская лавка» открылся в Луховицах. Торговая точка находится в ТРЦ «КАДО».
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что в магазине представлены натуральная и экологически чистая продукция. В лавке предлагают свои товары три местных производителя: ИП Голотюк, ИП Голубкин и ИП Коняшкин.
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В продаже голубцы, котлеты и колбаски для жарки, мясные изделия, молоко, творог, сметана, молочные десерты и различные сыры.
Магазин работает по адресу: город Луховицы, улица Пушкина, дом 125.
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Луховицы
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