Подмосковье 22 февраля 2024, 14:06 Новый фермерский магазин открылся в Луховицах Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерский магазин «Крестьянская лавка» открылся в Луховицах. Торговая точка находится в ТРЦ «КАДО».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что в магазине представлены натуральная и экологически чистая продукция. В лавке предлагают свои товары три местных производителя: ИП Голотюк, ИП Голубкин и ИП Коняшкин.

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В продаже голубцы, котлеты и колбаски для жарки, мясные изделия, молоко, творог, сметана, молочные десерты и различные сыры.

Магазин работает по адресу: город Луховицы, улица Пушкина, дом 125.

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