Подмосковье 27 февраля 2023, 13:30 Новый фельдшерский пункт открылся в селе Молоди в Чеховском округе

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Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт заработал в селе Молоди Чеховского округа. Он будет обслуживать свыше 900 человек.

«В новом фельдшерско-акушерском пункте жители села Молоди смогут получать первичную медицинскую помощь, а также проходить диспансеризацию и вакцинацию в комфортных условиях», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Пункт рассчитан на 20 посещений в смену. В ФАПе пациенты также смогут получить телемедицинские консультации и льготные лекарства. Прежде жителям поселка приходилось обращаться за квалифицированной помощью в амбулаторию, расположенную в четырех километрах от села.

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Записаться на прием можно по телефону 122, через портал «Госуслуги», а также с помощью Telegram-бота Дениса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил сообщать жителям Подмосковья о возможности купить лекарства в ФАПах. По его словам, такие меры принимаются для удобства жителей.

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