Подмосковье 16 мая 2023, 14:28 Новый фармацевтический завод в Солнечногорске создаст почти 1,5 тысячи рабочих мест

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Новый фармацевтический завод начнут строить в Солнечногорске в 2024 году. Там создадут 1450 рабочих мест.

Фармацевтическая компания «Авексима» построит завод в индустриальном парке «Есипово». На участке площадью 33 гектара разместятся лаборатории, производственный и складской комплексы.

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Там будут разрабатывать и выпускать инновационные препараты, в том числе противоопухолевые лекарства и антибиотики.

«На сегодняшний день фармкомпания „Авексима“ успешно прошла экспертизу проектно-сметной документации и находится на этапе получения разрешения на строительство. Реализация нового инвестпроекта на территории нашего округа позволит компании увеличить потенциал в разработке новых лекарств», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Первый этап строительства запланирован на 2024–2025 годы. Объем инвестиций на этом этапе составит три миллиарда рублей.

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