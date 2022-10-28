Новый ФАП в селе Молоди в горосдком округе Чехов построят к декабрю | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 18:32 Новый ФАП в селе Молоди в горосдком округе Чехов построят к декабрю

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В селе Молоди городского округа Чехов вовсю идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Ожидается, что он заработает уже в декабре этого года. О ходе строительства рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте завершен монтаж промодулей. Рабочие продолжают отделку помещений, устройство внутренних инженерных сетей и гидроизоляцию кровли. Ведется разработка грунта под наружные инженерные сети», — уточняется в сообщении.

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В новом ФАПе собираются организовывать 36 посещений в смену. По площади он составит примерно 200 квадратных метров. Поместятся кабинеты врача и фельдшера, а также множество других важных для работы пункта помещений. Все оборудование на его территории будет самое современное. Отопление будет производиться через газовые котлы, поэтому объект станет полностью автономным. После того, как будет построен сам ФАП, начнутся работы и по благоустройству территории. Рядом разместится автостоянка, обустроятся входные группы, туда сможет заезжать в том числе и медицинский транспорт.

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О том, что в селе нужно срочно строить новый ФАП, стало известно еще в 2017 году. Тогда в бывшем здании пункта произошел серьезный пожар.