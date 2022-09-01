Новый ФАП построят в поселке Дубки в Одинцове | 360°

Подмосковье 01 сентября 2022, 05:19 Поделиться Telegram

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Viber Новый ФАП построят в поселке Дубки в Одинцове Источник фото: РИА "Новости"

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Новый фельдшерско-акушерский пункт планируют построить в поселке Дубки в городском округе Одинцово. Для этого Миноблимуществом Подмосковья был образован земельный участок площадью 0,2 гектара.

«Новый ФАП планируется построить в поселке Дубки. В нем будут созданы комфортные условия и для работы медицинских работников, и для пребывания жителей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

ФАП построят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», добавила министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров в Подмосковье.

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