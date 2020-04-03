Новый ФАП построят в Коломенском округе в этом году. Там смогут лечиться более 600 человек

У жителей сразу трех поселков Коломенского округа появится медицинская помощь рядом с домом. Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в селе Октябрьское в этом году. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Министерство строительного комплекса Московской области уже получило для нового здания земельный участок площадью 0,2 гектара.

«Медицинский пункт будет обслуживать более 600 жителей трех населенных пунктов: сел Октябрьское и Троицкие Озерки, а также деревни Мостищи», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Медицинское учреждение построят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Еще один ФАП появится в Коломенском округе в селе Пирочи. Министерство имущественных отношений Московской области уже выделило для этого участок. В ФАП медицинскую помощь смогут получать более четырех тысяч человек. Он будет обслуживать жителей сел Пирочи и Городец, а также деревни Негомож.

Всего в этом году в Московской области планируют построить 13 ФАП.

Ежегодно в населенных пунктах Московской области открывают новые фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их уже более пятисот. Все ФАП оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи.