Новый ФАП построят в Чехове | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Новый ФАП построят в Чехове

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В селе Молоди городского округа Чехов строители начали возводить новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас проходят работы по обустройству фундамента, сообщили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.

«Рабочие завершили подготовительные работы и приступили к устройству фундамента. В конце месяца на объект поставят первые промодули для сборки ФАПа», — рассказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

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Ожидается, что новый ФАП будет рассчитан как минимум на 36 посещений за одну смену. Его общая площадь составит порядка 200 квадратных метров. В нем будут располагаться кабинеты врача и фельдшера, смотровая и процедурная, кабинет для прививок, а также еще несколько необходимых помещений. В ФАПе будет находиться самое современное медицинское оборудование.

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Еще один такой же фельдшерско-акушерский пункт будет располагаться в Егорьевске. Там уже начались пусконаладочные работы. До конца текущего года в Московской области собираются построить восемь таких объектов, в которых будет использована технология «Pro Module».

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