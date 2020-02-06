Новый ФАП открылся в самом удаленном поселке Клина

В одном из самых удаленных поселков городского округа Клин, который носит название Туркмен, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Самый отдаленный поселок городского округа когда-то имел и свои медицинские учреждения, и клуб. Здесь была проложена даже своя железнодорожная ветка.

В середине прошлого века жизнь в Туркмене кипела. А известен он тем, что два года там проживал русский и советский писатель Варлам Шаламов, который трудился на местном Решетниковском торфопредприятии. Но в 90-е годы жизнь в поселке начала меняться — предприятие закрылось. Часть работников поторопилась с переездом, но были и те, кто уезжать не захотел, — очень уж места живописные.

В поселке пять улиц: Восточная, Спортивная, Центральная, Южная и Лесная. И теперь и для местных жителей, и для тех, кто приезжает в Туркмен в дачный сезон, открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство велось по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Источник фото: администрация городского округа Клин

Нине Михайловне уже немало лет, и женщина с нетерпением ждала возможности посмотреть на новопостроенный ФАП. «Хорошо сделали, очень хорошо! Посмотрим, где нам укол будут делать. И полежать можно, если захворал. Хорошо!» — оценила она медицинский пункт.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская напомнила, что Московская область на протяжении пяти лет активно участвует в программе по оказании качественных медицинских услуг в селе.

«Важная часть программы — строительство таких ФАП. Это уникальные объекты, поскольку они предусматривают и здание для оказания медуслуг, и встроенную квартиру для фельдшера с семьей», — подчеркнула Алена Сокольская.

Источник фото: администрация городского округа Клин

У фельшера нового ФАП Снежанны Завьяловой семьи пока нет. Она молодой специалист, окончила колледж в 2019 году и приехала в Клин из Буденновска Ставропольского края. О том, что в Клину требуется специалист, узнала на интернет-портале «Работа в России», заинтересовавшись подмосковным регионом.

«Выбирала варианты, подходящие под программу „Земский фельдшер“. Поселок Туркмен мне подошел, и я даже не сомневалась. Почему бы и нет? У нас нет особо работы, а здесь возможности хорошие, есть работа и предоставляется жилье — сразу трехкомнатная квартира. До города, в принципе, не очень далеко. И здесь очень красиво, и люди очень добрые», — рассказала Снежанна.

В одноэтажном строении площадью 160 «квадратов» есть комната временного пребывания пациентов, кабинет заведующего ФАП, процедурный кабинет, смотровая и санитарная комнаты. Все помещения укомплектованы мебелью и необходимым медицинским оборудованием.

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 120 жителей поселка Туркмен, столько же жителей соседней деревни Саньково. По предварительным данным, летом ФАП смогут посетить около 150 дачников. Также Туркмен включили в график выездов мобильного ФАП, где прием осуществляют узкие специалисты.

Глава Клина Алена Сокольская сообщила, что в 2020 году ФАП появятся еще на двух площадках: в Шевлякове и Елгозине. Есть планы по строительству ФАП в других населенных пунктах.