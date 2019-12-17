Новый ФАП открылся в поселке Заречный Коломенского округа

В поселке Заречный Коломенского городского округа открылся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Заречного ждали этого события три года. Старый фельдшерско-акушерский пункт находился на территории кирпичного завода. Предприятие обанкротилось, ФАП закрылся. И все это время на прием к специалисту приходилось ездить в соседний поселок Лесной — в одну сторону почти 10 километров.

«Очень неудобно было, особенно жителям нашего поселка: эта пересадка в Биорках, потом ехать в Лесной. Назад тоже добираться либо с кем-то, либо ждать автобуса. А сейчас, я думаю, будет очень хорошо! По крайней мере первую помощь будут здесь нам оказывать», — сказала местная жительница Елена Артамонова.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке построили по программе губернатора «Здравоохранение Подмосковье». Медицинское учреждение обслуживает шесть населенных пунктов, а это почти 700 жителей, причем 120 из них — дети. В распоряжении фельдшера Татьяны Сергеевой — полный набор кабинетов: приемный, процедурный, смотровой. Есть даже комната временного пребывания.

ФАП располагает помещением для проживания фельдшера, но, по словам главврача центральной районной больницы Олега Митина, пока эта площадь использоваться не будет, а останется в качестве дополнительного резерва для медицинских работников.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заречный оснащен новым медицинским оборудованием. «Раньше фельдшеры пользовались только тонометрами и сумками-переносками для оказания первой помощи. Сейчас появились переносной дефибриллятор, электрокардиограф — все это новое», — поделилась впечатлением фельдшер Татьяна Сергеева.

ФАП в Заречном стал седьмым в Коломенском округе. Его возведение областному бюджету обошлось в 14,5 миллиона рублей. 7 миллионов рублей потратили на строительные работы, остальное — на оборудование. В медицинском учреждении жители смогут получить всю необходимую первую помощь, фельдшер измерит давление, сделает прививки, выполнит назначения врача, например, поставит капельницу.

Глава муниципалитета Денис Лебедев напомнил, что решение о размещении ФАП в поселке Заречный было принято правительством области. «Сегодня мы этот ФАП открываем, с завтрашнего дня он начинает принимать людей. Вы видели, насколько серьезное оборудование здесь стоит», — отметил Денис Лебедев.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Еще более серьезным — высокотехнологичным — оборудованием в этом году были укомплектованы отделения Коломенской больницы. В медицинские учреждения поступило 500 единиц техники на сумму, превышающую миллиард рублей: это УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерные томографы, видеоэндоскопическое оборудование.

Главный врач коломенской ЦРБ Олег Митин пояснил, что больница готова оказывать медицинскую помощь на самом высокотехнологичном уровне, при этом пациентам из Коломны не нужно уезжать в Москву или другие медицинские учреждения.