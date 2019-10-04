Новый ФАП открылся в деревне Алферово в г. о. Егорьевск

В деревне Алферово городского округа Егорьевск открылся новый фельшерско-акушерский пункт. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Жители егорьевской деревни Алферово и шести соседних населенных пунктов теперь будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях — в самом Алферове торжественно открылся новый ФАП, построенный по программе губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

В здании общей площадью 200 квадратных метров, помимо кабинета фельдшера, есть смотровые кабинеты, дневной стационар, аптечный пункт.

ФАП укомплектован необходимым оборудованием, включая компьютер, аппарат искусственной вентиляции легких, электростимулятор, а также стол для новорожденных с подогревом и электрокардиограф. Здесь есть все, чтобы провести диагностику и оказать первую медицинскую помощь сельским жителям и многочисленным дачникам, приезжающим в летний сезон.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев отметил, что это уже второй ФАП, который открывается на территории муниципалитета с начала 2019 года.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

«Теперь жители смогут получать качественную медицинскую помощь без визита в город. Сюда будет приезжать врач, чтобы жители не тратили силы и время на дорогу в Егорьевск», — добавил глава городского округа.

В медицинском модуле предусмотрено жилое помещение для фельдшера. Там выполнен ремонт, стоит современная мебель и техника.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

«Это большая подмога для сельских жителей, ведь большей частью они пенсионеры. Если ФАПы хорошо будут работать, то это здорово», — высказал свое мнение местный житель Петр Акимов.

Еще одна жительница Алферова Валентина Ивановна уверена, что теперь в деревне все будет хорошо, и добавила: «Мы очень рады, что наконец дождались».

Сейчас в городском округе строятся еще два фельшерско-акушерских пункта — в деревнях Челохово и Подрядниково. Их открытие запланировано на ближайшее время.