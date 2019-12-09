Новый ФАП открыли в Пушкинском округе. Там будут принимать до 50 пациентов в день

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Пушкинском городском округе. Медучреждение теперь принимает пациентов в селе Царево.

Источник фото: телеканал «360»

Пациентка Зинаида Филипповна, как местный старожил, сразу же решила проверить медучреждение на качество. Обстановкой женщина осталась довольна — несколько полноценных кабинетов и большая просторная комната временного приема пациентов. Такого в обычном ФАПе не увидишь.

«Здесь можно проводить внутривенно капельные манипуляции. Если у нас экстренно произошли роды, мы можем роженицу и ребеночка поместить здесь. Первичная обработка новорожденного проводится на специализированном столе, под определенным светом», — рассказала Ирина Кустова, фельдшер.

Ирина Владимировна здесь работает не одна, пункт рассчитан на четырех человек медперсонала: медицинскую сестру, двух санитаров и фельдшера. С таким оснащением в день можно принимать до 50 пациентов.

Кстати, один из сотрудников ФАПа получит жилье в здании медучреждения. Удобно для приезжих. Но кому достанется полноценная трешка, пока решают. Тем не менее, прием пациентов в новом сельском ФАПе ведется уже с конца ноября.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот ФАП можно построить где-нибудь между деревнями. Подвести электричество и в нем будет светло, тепло и будет работать канализация», — объяснил Владимир Мануйлов, главный врач МОБ имени профессора В. Н. Розанова.

Помещение оборудовано новейшей техникой, оно готово и к приему колясочников. Так что проверка пройдена, а вердикт выносят те, кому сюда наведываться по месту жительства. Общая площадь нового ФАПа равна 160 квадратным метрам.

«Я все кабинеты посмотрела. Я первый раз сюда зашла и увидела: здесь очень хорошо и замечательно», — поделилась впечатлением Зинаида Харитонова, пациент.

Принимать пациентов новый ФАП будет с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 часов.