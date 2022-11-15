Подмосковье 15 ноября 2022, 19:55 Новый ФАП открыли в деревне Самотовино Сергиево-Посадского округа

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Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Самотовино встретил гостей и пациентов блеском и чистотой. Недавно по региональной программе здесь провели капитальный ремонт.

Фельдшерско-акушерский пункт в Самотовине Сергиево-Посадского городского округа сможет обеспечивать жителей льготными лекарствами, оказывать первичную медпомощь и полный перечень услуг процедурного кабинета.

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«Здесь все отремонтировали. Красота! У меня пятый ребенок и мне очень нравится, как люди работают здесь», — поделилась жительница села Самотовино Светлана Цапкова.

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Глава городского округа оценил профессионализм медицинского персонала.

«Ольга Геннадьевна Сосина ударно работает, большой молодец. Посмотрели, с каким уважением и трепетом к ней относятся жители деревни. Посмотрели, что можно добавить. В целом ремонт хороший, жители это подтверждают. Фельдшер тоже об этом говорит», — отметил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

В этом году в Сергиево-Посадском округе отремонтировали два ФАПа — в Самотовине и в Закубежье.