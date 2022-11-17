Подмосковье 17 ноября 2022, 16:32 Новый ФАП откроют в Солнечногорске в 2024 году

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В рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» спроектируют и построят фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Березки городского округа Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-служба Минстроя Московской области.

В рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» спроектируют и построят фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Березки городского округа Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-служба Минстроя Московской области.

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Контракт на проектирование и строительство ФАПа планируют заключить в первом квартале 2023 года, уточнили в ведомстве.

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По техническому заданию в фельдшерско-акушерском пункте расположатся приемный и смотровой кабинеты, процедурная, кабинет вакцинации. Кроме того, в пункте обустроят стерилизационную, комнату для хранения лекарств и место для отдыха сотрудников.

На прилегающей территории для детей оборудуют игровую площадку, парковка для велосипедов и автомобилей. Для удобства родителей у пункта появится крытая площадка для колясок.

Ввести в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт планируется в начале 2024 года.