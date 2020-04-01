    01 апреля 2020, 17:54

    Новый ФАП откроют в Орехово-Зуеве в этом году

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    У жителей деревни Дровосеки городского округа Орехово-Зуево появится фельдшерско-акушерский пункт. Его построят до конца этого года. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
    Новый ФАП откроют в Орехово-Зуеве в этом году | Изображение 1

    Министерству строительного комплекса Московской области уже выделили для нового здания земельный участок площадью 05, гектара.

    Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

    Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что медицинскую помощь в нем смогут получать свыше 540 жителей деревень Дровосеки и Будьково.

    Всего в этом году в Московской области планируют построить 13 ФАП.

    Ежегодно в населенных пунктах Московской области открывают новые фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их уже более пятисот. Все ФАП оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи.

    Каждый из объектов обслуживает от двух до 10 близлежащих деревень, летом число пациентов может увеличиваться в два-три раза за счет дачников.