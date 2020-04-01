Новый ФАП откроют в Орехово-Зуеве в этом году
Министерству строительного комплекса Московской области уже выделили для нового здания земельный участок площадью 05, гектара.
Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что медицинскую помощь в нем смогут получать свыше 540 жителей деревень Дровосеки и Будьково.
Всего в этом году в Московской области планируют построить 13 ФАП.
Ежегодно в населенных пунктах Московской области открывают новые фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их уже более пятисот. Все ФАП оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи.
Каждый из объектов обслуживает от двух до 10 близлежащих деревень, летом число пациентов может увеличиваться в два-три раза за счет дачников.