Новый ФАП откроют в Орехово-Зуеве в этом году

У жителей деревни Дровосеки городского округа Орехово-Зуево появится фельдшерско-акушерский пункт. Его построят до конца этого года. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Министерству строительного комплекса Московской области уже выделили для нового здания земельный участок площадью 05, гектара.

Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что медицинскую помощь в нем смогут получать свыше 540 жителей деревень Дровосеки и Будьково.

Всего в этом году в Московской области планируют построить 13 ФАП.

Ежегодно в населенных пунктах Московской области открывают новые фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас их уже более пятисот. Все ФАП оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи.

Каждый из объектов обслуживает от двух до 10 близлежащих деревень, летом число пациентов может увеличиваться в два-три раза за счет дачников.