Новый этап строительства Северного обхода Лобни начался в Подмосковье

Бетонирование плиты путепровода началось в Лобне. Это очередной этап строительства Северного обхода. Укладку бетона завершат к середине июня.

Новый путепровод через железную дорогу протянется на 210 метров. Это часть большого проекта строительства Северного обхода Лобни.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что завершился монтаж металлического пролетного строения — начался следующий этап. Это установка арматуры и заливка бетоном.

После этого будет выполнена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие Алексей Гержик.

Строительство ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Северный обход — долгожданный для Лобни проект. Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы.

В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов.