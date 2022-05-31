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    31 мая 2022, 13:44

    Новый этап строительства Северного обхода Лобни начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Бетонирование плиты путепровода началось в Лобне. Это очередной этап строительства Северного обхода. Укладку бетона завершат к середине июня.

    Новый этап строительства Северного обхода Лобни начался в Подмосковье | Изображение 1

    Новый путепровод через железную дорогу протянется на 210 метров. Это часть большого проекта строительства Северного обхода Лобни.

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что завершился монтаж металлического пролетного строения — начался следующий этап. Это установка арматуры и заливка бетоном.

    После этого будет выполнена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие

    Алексей Гержик.

    Строительство ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Новый этап строительства Северного обхода Лобни начался в Подмосковье | Изображение 2

    Северный обход — долгожданный для Лобни проект. Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы.

    В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов.