Подмосковье 27 апреля 2023, 08:20 Новый этап реконструкции начался в Кубинской школе № 2 в Одинцовском округе

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Реконструкция Кубинской школы № 2 в Одинцовском округе вышла на новый этап. Там полностью завершили демонтажные работы — стены очищены от краски, пол приготовлен к выравниванию, а потолок к нанесению штукатурки. Здание ждет глобальное обновление.

Учебное заведение построили в середине прошлого века. Сейчас здесь обучается больше учеников, чем было заложено в изначальном проекте. Поэтому планировка школы нуждается в кардинальных изменениях.

«По проекту это школа 1968 года. Здесь был совмещенный актовый зал и столовая. С [родителями учеников] мы внесли предложение, чтобы развести их. Актовый зал останется на втором этаже, столовая будет перенесена на первый, на ее месте будут другие кабинеты. Одно крыло будет посвящено инновационному проекту „Точке роста“», — рассказала директор Кубинской школы № 2 Оксана Данилова.

В обновленной школе появятся современные классы для обучения изобразительному искусству, музыке, также обустроят танцевальный и тренажерный залы. На территории школы появится плац для проведения торжественных мероприятий, обновят и спортивные площадки.

Строители планируют сдать объект в августе этого года, чтобы 1 сентября уже в современной школе начался новый учебный год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в Telegram-канале о том, что современные школы в регионе строят с опережением сроков.

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