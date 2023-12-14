Подмосковье 14 декабря 2023, 17:00 Новый этап расселения аварийных домов Подмосковья начнется 1 января Министерство стройкомплекса Подмосковья

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В Мособлдуме обсудили очередной этап программы переселения граждан из аварийного жилья в Подмосковье. Он начнется с 1 января 2024 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Программа по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, завершается в Подмосковье досрочно — за два года, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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«Это еще почти 24 тысячи человек и 380 тысячи „квадратов“. Поэтому уже сейчас стараемся рассказать людям обо всех возможностях, чтобы они делали осознанный выбор и просим поддержки депутатского корпуса в этой работе» — заявил Локтев.

С помощью сертификатов расселят более 50 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Для получения документа дом должны признать аварийным после 1 января 2017 года. В этом случае его включат в госпрограмму. При этом жилье у собственника должно быть единственным, а право собственности оформлено до признания непригодности для жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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