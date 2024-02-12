Подмосковье 12 февраля 2024, 16:46 Новый этап программы по утилизации электронного лома стартовал в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Новый этап программы «Школа утилизации: электроника» начался в Подмосковье. Площадки по приему электронного лома на утилизацию уже заработали в Шатуре, Рошале и Орехово-Зуеве.

«Программа реализуется уже девятый год, она пользуется популярностью. За это время она даже перешагнула границы Подмосковья, и сегодня электронику правильно утилизируют в 16 регионах России», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Участники акции могут сдать бесплатно на утилизацию компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также станки, научную и медицинскую технику, телефоны и прочие гаджеты. С подробностями программы можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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