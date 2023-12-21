Подмосковье 21 декабря 2023, 16:15 Новый этап программы для переселенцев из аварийных домов Подмосковья стартует в 2024 году Unsplash

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Новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по переселению жителей аварийного фонда, признанным таковым после 1 января 2017 года, стартует в Подмосковье с 1 января 2024 года. Это почти 24 тысячи человек.

Жилье по сертификату можно приобрести в любом округе. Кроме того, можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Компенсация за квадратный метр по сертификату составит 130 тысяч рублей.

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Чтобы получить сертификат, необходимо, чтобы у собственника было единственное жилье, а право собственности было приобретено до признания дома аварийным. Заключить соглашение о представлении сертификата можно до 31 мая 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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