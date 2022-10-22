Новый этап проекта «Стань чемпионом» стартует в Подмосковье | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 22:40 Новый этап проекта «Стань чемпионом» стартует в Подмосковье

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Новый этап проекта, который помогает родителям определить наиболее подходящие виды спорта для детей с раннего возраста, запустили в Подмосковье. «Стань чемпионом» — федеральный инновационный проект.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области и Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «Стань чемпионом» 21 октября пописали соглашение о следующем этапе проекта. Подписание прошло на заседании круглого стола «Организация и деятельность центров раннего физического развития детей в субъектах Российской Федерации». На встрече присутствовали директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов и президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» Надежда Ерастова.

Благодаря проекту родители ребенка могут с помощью специального тестирования определить предрасположенность ребенка к определенным спортивным дисциплинам и подобрать вместе с тренером оптимальные методики тренировок, чтобы максимально раскрыть его потенциал.

«Проект „Стань чемпионом“ реализуется в Подмосковье с 1 февраля 2019 года на базе спортивных учреждений. На сегодняшний день уже прошли тестирование более 2600 юных спортсменов региона в возрасте от шести до 12 лет. Теперь возрастной порог для исследования будет снижен, оно станет доступным для детей дошкольного возраста — двух-шести лет. Для этого в регион поступят дополнительные аппаратно-программные комплексы», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Уже сейчас можно пройти тестирование в Мытищах (СШ «Центр детско-юношеского спорта»), Истре (Спортивная школа олимпийского резерва «Истина»), Клину (СШОР «Клин спортивный»), а также на базе областных Училищ олимпийского резерва: № 2 в Звенигороде, № 4 Чехова, № 5 Егорьевска и Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 1 (ДВВС «Руза»).

В ходе тестирования специалисты оценивают индивидуальность ребенка по 45 показателям:

— психофизиологическим (память, внимание, скорость реакции, тип темперамента);

— антропометрическим (физическое состояние, оценка опорно-двигательного аппарата);

— спортивным (сила, гибкость, координация, реакция на нагрузку, скоростно-силовые способности, физическая работоспособность).

После комплексного тестирования специалисты выдают подробное заключение с рекомендациями по выбору видов спорта. Эту услугу предоставляют абсолютно бесплатно.

Специалисты отмечают, что результаты тестирования не являются определяющим фактором для поступления ребенка в спортивную школу, они призваны помочь выявить наиболее перспективные для каждого ребенка спортивные направления и дисциплины.