Подмосковье 22 мая 2023, 11:29 Новый этап образовательного курса для экспортеров начался в Подмосковье Фонд поддержки ВЭД МО

Читать 360tv в

В Подмосковье стартовал девятый поток «Экспортного форсажа». Программу организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

К новому потоку образовательной программы для экспортеров присоединились сразу 17 компаний, представляющих МСП. За время обучения участники прокачают свои экспортные навыки и узнают, как работать на иностранных рынках.

Реклама

«Курс рассчитан на два месяца, то есть девятый поток „Экспортного форсажа“ завершится 18 июля. Курс предназначен для представителей компаний, которые только выходят на экспорт и хотят получить знания, необходимые для такой работы», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

На курсе есть как теоретическая, так и практическая база. Таким образом, участники смогут адаптировать свой продукт под иностранный рынок, провести расчет финансовых моделей, определить целевые аудитории, грамотно распланировать логистику и многое другое. В конце обучения они разработают собственный проект при поддержке опытных бизнесменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».