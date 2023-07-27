Подмосковье 27 июля 2023, 11:34 Новый этап модернизации спортивного комплекса «Юность» начался в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Новый этап модернизации спортивного комплекса «Юность» стартовал в микрорайоне Сходня в Химках. Сейчас строители занимаются демонтажными работами в помещениях и перестилают кровлю. Объект готов на 76%.

Рабочим предстоит обновить инженерные сети и выполнить чистовую отделку помещений. Капитальный ремонт завершится в 2024 году.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Спортивный комплекс „Юность“ — знаковый объект для жителей Сходни. Здесь ежедневно тренировались не только любители, но и профессиональные спортсмены, в том числе воспитанники химкинской школы олимпийского резерва. Чтобы спортсмены поддерживали форму к соревнованиям, мы перенесли занятия в другие городскиефизкультурно-оздоровительные комплексы — „Новатор“, „Новые Химки“ и олимпийский центр „Планерная“», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Спортивный комплекс включает в себя зоны для занятий на открытом воздухе и в помещении. Здесь расположен двухэтажный корпус с гимнастическим и тренажерным залом, а также теннисный корт, хоккейная площадка и футбольное поле.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутат округа Сергей Малиновский отметил, что жители сами выбрали этот объект для ремонта в ходе общественного голосования. Пресс-служба администрации Химок сообщила, что комплексное обновление проводят в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром спорта России Олегом Матыциным посетили новый учебно-тренировочный комплекс Московской госакадемии физкультуры в Люберцах. Строительные работы на объекте завершат осенью. Там будут тренироваться студенты, сборные команды страны и жители региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».