19 января 2024, 11:40
Новый этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет в Подмосковье
Шестой этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 17 и 18 февраля. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее.
Напомним, в прошлом году финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею прошел в Красногорске после семилетнего перерыва. За два дня более 20 тысяч человек посетили мото-турнир на стадионе «Зоркий».
Реклама
Следить за новостями о предстоящем турнире, а также о других соревнованиях можно в официальном сайте.
Ранее губернатор рассказал, что об в Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама