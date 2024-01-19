Подмосковье 19 января 2024, 11:40 Новый этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет в Подмосковье пресс-служба г.о. Красногорск

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Шестой этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 17 и 18 февраля. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее.

Напомним, в прошлом году финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею прошел в Красногорске после семилетнего перерыва. За два дня более 20 тысяч человек посетили мото-турнир на стадионе «Зоркий».

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Следить за новостями о предстоящем турнире, а также о других соревнованиях можно в официальном сайте.

Ранее губернатор рассказал, что об в Московской области.

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