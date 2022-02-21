Новый этап благоустройства набережной в Павшинской Пойме завершится к осени

Набережную в микрорайоне Павшинская Пойма уже крупно благоустроили, но впереди будет еще один этап. Это одно из центральных мест отдыха Красногорска. Перемены коснутся территории вдоль домов № 14, 16 и 18.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что набережную улучшат по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

Павшинскую Пойму мы благоустраиваем уже достаточно давно, несколько лет. За это время появились шикарная площадь, набережная и храм Михаил Хайкин.

По его словам, новый этап благоустройства завершится уже к осени. Вдоль домов № 14, 16 и 18 протянутся велосипедные и беговые дорожки.

Вместе с тем появится зона отдыха с теневыми навесами. У воды обустроят лестничные спуски и амфитеатры.

Территорию озеленят, высадив новые деревья и кустарники. Установят и фонари, видекамеры для безопасности жителей.

Во время своего обращения к жителям губернатор Москоской области Андрей Воробьев сообщил, что почти 50 пространств преобразятся в 2022 м.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили регион в 2021 году.