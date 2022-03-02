Новый этап благоустройства центральной части Звенигорода пройдет в 2022 году

Центральную часть Звенигорода продолжат улучшать в 2022 году. Благоустроят Малиновый овраг и Московскую улицу — это уникальные для города ландшафты.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что большое благоустройство исторического центра города завершится в 2022-м.

Благоустройство центральной части мы начали в прошлом году, и основная часть масштабного проекта уже реализована Михаил Хайкин.

Малиновый овраг — природный ландшафт, очень популярный у жителей и уникальный для Подмосковья. Люди попросили о благоустройстве с минимальным вмешательством в природу.

Здесь проложат тропу и сделают хорошее освещение. Кроме того, в Звенигороде благоустроят часть Московской улицы — от улицы Некрасова до Московского малого кольца.

На этой территории расширят тротуары и обновят плиточное покрытие, обустроят места отдыха и установят новые фонари.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.