Подмосковье 11 ноября 2022, 12:07 Новый этап благоустройства набережной завершился в Красногорске

Читать 360tv в

Благоустройство набережной Москвы-реки в Красногорске продолжается — на объекте завершили очередной этап работ. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Благоустройство набережной проводят в микрорайоне Павшинская пойма. Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что эту территорию улучшают уже пятый год — за это время заброшенный пустырь превратился в место притяжения жителей и гостей Красногорска.

Реклама

«Здесь каждый найдет свой уголок для комфортного времяпрепровождения», — отметил он.

Реклама

В этом году работы проводили на площади 1,3 гектара. Там обустроили зоны отдыха со скамейками и урнами, установили шезлонги, качели, велопарковки и туалеты. Также обустроили велодорожку и воркаут-зону. На набережной появились пандус и деревянный ступенчатый амфитеатр. Территорию озеленили и оборудовали системой освещения.

Благоустройство Павшинской поймы началось в 2018 году — тогда там появилась тихая зона у Никольского храма. Там создали сцену, места отдыха, детскую площадку, велодорожку, установили ливневую канализацию и возвели памятник Георгию Победоносцу.