Новый электронный сервис для кейтеринга запустят в Подмосковье

На портале государственных и муниципальных услуг Московской области Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона в июне 2022 года запускает новый электронный сервис.

Благодаря сервису можно будет подать уведомление о заказчике, дате, времени и месте розничной продажи спиртного при оказании услуг общественного питания на выезде.

После заполнения электронной формы уведомления на портале будет проходить предпроверка с моментальным информированием о допущенных ошибках или некорректно указанных сведениях.

Обмен данными с реестрами ФНС и Росалкогольрегулирования обеспечит автозаполнение части полей при вводе ИНН, номера лицензии. Это позволит ускорить процесс получения разрешения.

«Цифровое решение ускорит процесс внесения данных в реестр ФС РАР и позволит организации своевременно начать проведение выездного обслуживания, что особенно важно перед началом летнего сезона, когда у ресторанов и кафе самый пик по проведению выездных мероприятий (банкетов, семинаров, свадеб, корпоративов)», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

При помощи системы РГИС будут проверять попадание объекта, где планируется мероприятие с кейтерингом, в зоны запретов и ограничений.

Сейчас подача подобных уведомлений производится через электронную почту областного Минсельхозпрода. После регистрации документ попадает к исполнителю, а только потом начинается проверка. После проведенной проверки заявителю может быть отказано.

Самые частые ошибки в уведомлениях:

• документ не подписан электронной цифровой подписью или подписан неуполномоченным лицом;

• объект, где планируются мероприятия с кейтерингом, попадает в зоны запретов и ограничений:

• срок проведения мероприятия превышает срок действия лицензии компании, занимающейся кейтерингом.

Сейчас все подобные ошибки можно выявить только после получения уведомления, а не на стадии подачи, что сдвигает сроки проведения выездного мероприятия.