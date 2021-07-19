Новый экскурсионный маршрут «Один день в Гуслице» появился в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве реализуют новый экскурсионный маршрут «Один день в Гуслице». Он предполагает посещение трех достопримечательностей поселения. Об этом сообщил Комитет по туризму Московской области.

Первой точкой маршрута станет Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь. Он был основан на рубеже 1858–1859 годов по инициативе императора Александра II. Далее участники маршрута посетят деревню Степановку, в ходе экскурсии по которой смогут узнать о древних обрядах, а также о культуре и быте старообрядцев.

Храмовый комплекс в деревне Рудне-Никитское станет третьим пунктом маршрута. Самый большой храм комплекса — храм Рождества Пресвятой Богородицы — был построен в 1782 году. Он включен в список федеральных памятников архитектуры и является старейшим из существующих зданий округа.

Подробнее узнать о маршруте или запланировать экскурсию в Гуслицу можно через туристско-информационные центры округа.

Ранее пять экскурсионных маршрутов были разработаны в рамках туристического проекта «Зарайск каждому», напомнили в пресс-службе Комитета.