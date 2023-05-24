Подмосковье 24 мая 2023, 18:02 Новый экомаршрут представят в подмосковном заповеднике «Горки Ленинские» 27 мая

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В подмосковном заповеднике «Горки Ленинские» 27 мая, в 12:00, состоится открытие нового экомаршрута «Цветы и травы». Проект презентуют вместе с кандидатом биологических наук, ботаником Дмитрием Донсковым.

Экскурсии рассчитаны примерно на полтора часа. Все это время гостям будут рассказывать о растениях одного цвета. В мае это цветы белого окраса.

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Гости полюбуются цветением яблонь, кислицы, ландышей, а также узнают, какой биологический закон можно наблюдать в это время года.

В музее-заповеднике уже есть несколько экомаршрутов, включая программы «Путь пчелы» и «Весенние птицы старой усадьбы». Новое ботаническое приключение будет интересно как взрослым, так и детям.

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