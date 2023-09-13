Подмосковье 13 сентября 2023, 19:15 Новый двухэтажный магазин построят в поселке Поварово Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В дачном поселке Поварово городского округа Солнечногорск построят современный двухэтажный магазин. Это позволит создать в населенном пункте восемь новых рабочих мест.

«Проектировщиком на данном объекте выступает ООО „СоюзПроект“. По информации комитета по архитектуре и градостроительству Московской области площадь проектируемого здания составит порядка 1100 квадратных метров. Уверен, что здание нового продовольственного магазина гармонично впишется в окружающий архитектурный фон и он будет хорошо воспринят жителями округа», — отметил заместитель главы городского округа Александр Сорокин.

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Фасад магазина оформят в минималистичном стиле с использованием черного, красного и белого цветов. В качестве материала отделки специалисты применят вертикальные и горизонтальные алюминиевые панели.

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