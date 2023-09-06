06 сентября 2023, 09:36
Новый Дворец тенниса при академии Тарпищева открыли в Красногорске
В Красногорске открыли новый Дворец тенниса на базе академии Шамиля Тарпищева. В организации оборудовали четыре корта и девять крытых площадок, на них смогут тренироваться около 500 спортсменов.
«Вторая часть реконструкции, к которой планируем приступить в следующем году, будет летней — она предусматривает оборудование открытого комплекса, который будет включать в себя еще восемь грунтовых кортов и 10 площадок для пляжных видов спорта», — рассказал вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.
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Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, академия Шамиля Тарпищева работает в центре «Зенит» в Красногорске с 2016 года. В учреждении занимаются дети с трех лет в секциях тенниса, бадминтона, футбола, баскетбола, фехтования, единоборств и многого другого. В новом дворце смогут также тренироваться спортсмены-колясочники.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.
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Красногорск
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