Подмосковье 06 сентября 2023, 09:36 Новый Дворец тенниса при академии Тарпищева открыли в Красногорске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

В Красногорске открыли новый Дворец тенниса на базе академии Шамиля Тарпищева. В организации оборудовали четыре корта и девять крытых площадок, на них смогут тренироваться около 500 спортсменов.

«Вторая часть реконструкции, к которой планируем приступить в следующем году, будет летней — она предусматривает оборудование открытого комплекса, который будет включать в себя еще восемь грунтовых кортов и 10 площадок для пляжных видов спорта», — рассказал вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.

Реклама

Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, академия Шамиля Тарпищева работает в центре «Зенит» в Красногорске с 2016 года. В учреждении занимаются дети с трех лет в секциях тенниса, бадминтона, футбола, баскетбола, фехтования, единоборств и многого другого. В новом дворце смогут также тренироваться спортсмены-колясочники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».