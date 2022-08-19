Новый дом отдыха заработал на берегу Оки в Серпухове

Новый дом отдыха появился в Серпухове на территории курорта «Царьград». Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект смогли построить за три месяца.

На берегу Оки в Серпухове расположились дома отдыха, банные комплексы, места для рыбалки и многие другие локации для досуга. Новый объект возвели при поддержке Центра содействия строительству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть подмосковных городов стали победителями всероссийского конкурса по благоустройству. На полученные гранты они смогут реализовать свои проекты.