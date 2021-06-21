Новый дом культуры в поселке Горки-10 откроют в 2021 году
Строительство дома культуры в поселке Горки-10 вышло на финишную прямую. Его запланировали открыть уже в этом году. Работы проводят по президентскому проекту «Культура».
Строительная готовность достигла 65%. Рабочие продолжают отделку фасада, монтаж инженерных сетей и благоустройство.
Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
На объекте более 100 рабочих и три единицы техники. Общая готовность — 65%
В современном корпусе разместят помещения для концертов, спорта и творчества. Здесь же появится универсальный зал с трибунами на 150 зрителей.
Внутри обустроят раздевалки, душевые, места для инвентаря. В корпусе планируют открыть секции мини-футбола и волейбола.
Создадут и кафе на 50 мест, концертный зал для 400 зрителей. В доме культуры можно будет посещать уроки танцев, рисования, музыки, театрального мастерства.
Откроют холл с зоной настольных игр. Во внутреннем дворике обустроят площадку для культурных программ.
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