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    21 июня 2021, 13:08

    Новый дом культуры в поселке Горки-10 откроют в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Строительство дома культуры в поселке Горки-10 вышло на финишную прямую. Его запланировали открыть уже в этом году. Работы проводят по президентскому проекту «Культура».

    Новый дом культуры в поселке Горки-10 откроют в 2021 году | Изображение 1

    Строительная готовность достигла 65%. Рабочие продолжают отделку фасада, монтаж инженерных сетей и благоустройство.

    Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    На объекте более 100 рабочих и три единицы техники. Общая готовность — 65%

    Владимир Локтев.

    В современном корпусе разместят помещения для концертов, спорта и творчества. Здесь же появится универсальный зал с трибунами на 150 зрителей.

    Внутри обустроят раздевалки, душевые, места для инвентаря. В корпусе планируют открыть секции мини-футбола и волейбола.

    Новый дом культуры в поселке Горки-10 откроют в 2021 году | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Создадут и кафе на 50 мест, концертный зал для 400 зрителей. В доме культуры можно будет посещать уроки танцев, рисования, музыки, театрального мастерства.

    Откроют холл с зоной настольных игр. Во внутреннем дворике обустроят площадку для культурных программ.

    Ранее мы рассказали, как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года.