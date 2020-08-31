От кинопоказов до спектаклей и выставок. Новый дом культуры открыли в Молодежном округе Подмосковья

В новых стенах предусмотрели мастерские изобразительного и декоративно-прикладного искусства, общий клуб по интересам, вокально-инструментальный ансамбль, радиокружок и многие другие направления. Церемония открытия прошла при участии министра культуры Подмосковья Елены Харламовой.

Прежнее здание передали из Министерства обороны на баланс округа пять лет назад, но построить новое учреждение удалось благодаря национальному проекту «Культура». В него вложили 229 миллионов рублей.

Теперь это многофункциональный центр, где начнут проводить концерты, выставки, спектакли, кинопоказы. Новую площадку задействуют под мастер-классы, дискуссионные клубы и разные творческие студии.

Вместе с Еленой Харламовой учреждение открыли председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования Олег Рожнов, а также глава городского округа Виктор Юткин и народный артист СССР Максим Дунаевский.

Здесь создали зрительный зал на 200 мест, где будут проходить не только мероприятия, но и кинопоказы, которых раньше не было. Первый фильм об истории Молодежного округа покажут здесь 9 сентября.

Во внутреннем дворике подготовили общественное пространство для культурно-массовых мероприятий, обустроили пешеходные дорожки, тротуары и паркинг.

Впервые рядом с домом культуры появился фонтан. Его название определят по результатам конкурса, объявленного в социальных сетях.

А сегодня в подмосковную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» включены девять домов культуры. С 2013 года с участием средств бюджета Подмосковья построили и привели в порядок 14 таких зданий.