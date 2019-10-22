Новый дом культуры построят в Реутове к концу года

Основные строительные работы по возведению здания нового дома культуры в Реутове завершат до начала 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Строящийся дом культуры в Реутове вошел в программу национальных проектов, реализуемых на территории Московской области.

Старт возведению ДК был дан в сентябре 2018 года. Новый дом культуры расположен на территории Центрального городского парка Реутова. Вместимость культурного учреждения составит 440 человек. Часть помещений займет коллектив школы искусств — детского музыкального театра.

Начальник отдела культуры и молодежной политики городского округа Реутов Анастасия Николаенко уточнила, что зал дома культуры рассчитан на 300 мест и предназначен как для кинопоказов, так и для театральных постановок. «Планируем приглашать театральные труппы Москвы и Московской области для предпремьерных показов», — анонсировала Анастасия Николаенко.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

По словам Николаенко, в доме культуры будет вестись работа по направлениям: работа с детьми и подростками, организация семейного досуга, патриотическое, нравственно-духовное и семейное воспитание, организация и проведение досуговых мероприятий и так далее. «Мы надеемся, что новый ДК станет местом для живого общения и площадкой для разностороннего воспитания подрастающего поколения», — сказала начальник отдела культуры и молодежной политики городского округа Реутов.

Представительница родительского комитета Светлана Акуньшина подчеркнула, что новое просторное здание ДК является долгожданным. «Действующее помещение школы искусств — детского музыкального театра сегодня практически переполнено. Детям приходится заниматься в стесненных условиях», — пожаловалась Светлана Акуньшина.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил стройплощадку возводимого в Реутове дома культуры. Он отметил положительную динамику проводимых работ: «В здании ведутся отделочные работы, монтаж вентиляционной системы, электрики. Частично установлены панорамные окна. Одновременно рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории».

В этом году на строительство нового дома культуры в Реутове из областного бюджета выделили 191,9 миллиона рублей, а еще 34,7 миллиона рублей — из бюджета муниципального образования. Основные строительные работы на объекте планируется завершить до начала 2020 года.