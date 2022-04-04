Новый дом культуры открылся в поселке Горки-10

В современном центре творчества работает 12 кружков и спортивных секций. На сегодняшний день здесь занимаются более трехсот детей.

В современном центре творчества работает 12 кружков и спортивных секций. На сегодняшний день здесь занимаются более трехсот детей.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что новый дом культуры совмещен с библиотекой, имеет спортивный блок и концертный зал. Подобный проект ранее был успешно реализован в Успенске.

Построить этот объект удалось в рекордные сроки и сейчас новый дом культуры осваивают дети и взрослые. Центр уже оценили опытные артисты, которым пришлись по душе простор и удобство пространства. Места здесь достаточно также для многочисленных творческих и спортивных студий.

Учащиеся всех возрастов с удовольствием посещают занятия в клубе. Участники проекта «Активное долголетие» проводят в центре свой досуг. Они занимаются «Зумбой», осваивают компьютерную грамотность.

Руководство Дома культуры обещает продолжать открывать новые кружки. В мае, например, для всех желающих начнет работу эстрадная студия «Нота Бене».