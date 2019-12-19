Новый дневной стационар появится в 2022 году в поликлинике Реутова

До конца 2019 года в в городской поликлинике № 1 Реутова начнется прием пациентов в отремонтированном и обновленном кабинете флюорографии с новым оборудованием. А в 2022-м у поликлиники появится пристройка, где будет расположен дневной стационар. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас в отремонтированном кабинете идет устанавка нового флюорографа. Помимо этого, в отделении лучевой диагностики реутовской городской поликлиники № 1 поступили маммограф и рентген. Медучреждение получило новое оборудование в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2019-2024».

Отделение капитально отремонтировали, а стены, двери и потолки сделали просвинцованными, чтобы излучение от аппаратов не доходило до пациентов.

Главврач городской поликлиники № 1 Геннадий Коконин заметил, что ранее рентген-кабинет находился на втором этаже поликлиники, и пациентам с переломами было не совсем удобно подниматься на процедуры. Для их удобства и комфорта кабинет пересли на первый этаж.

Автор фото: Алексей Оводов

Посетители лечебного учреждения изменения оценили. «Очень рад, что власти города и руководство поликлиники слышат наши запросы. На одной из встреч с главой Реутова Станиславом Каторовым я задал вопрос о необходимости установки нового оборудования и реорганизации кабинетов поликлиники. И результат не заставил себя долго ждать! Большое спасибо», — поблагодарил один из пациентов, ветеран труда Николай Титов.

По просьбам жителей в Реутове запланировано строительство пристройки к городской поликлинике № 1. В современном четырехэтажном здании создадут дневной стационар с неврологическим, онкологическим, диагностическим и эндоскопическим отделениями, кабинетами терапевтов, а также кабинетами офтальмолога, маммолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и эндокринолога. Возведение пристроики завершится в 2022 году.

В детской поликлинике Реутова на Садовом проезде уже заработал обновленный кабинет рентген-диагностики, оборудованный современной аппаратурой. «Первых пациентов мы приняли в понедельник, 16 декабря. Только за первый день сделали 13 снимков», — рассказала заведующая детской поликлиникой Оксана Коробкина.

Автор фото: Алексей Оводов

Новый аппарат сможет обслуживать порядка 40 пациентов в день, он сохраняет снимки в цифровом виде, в отличие от предыдущего аппарата, снимки которого хранились только на пленке и со временем выцветали.

В здании детской поликлиники Реутова завершаются работы по замене кровли, отделки фасада, установке нового лифта.

Всего в этом году в медицинские организации Подмосковья закуплено 146 единиц тяжелого медицинского оборудования. Помимо рентгенаппаратов, флюорографов, аппаратов МРТ и маммографов, в больницы и поликлиники также поступят аппараты КТ и ангиографы. Медицинские специалисты проходят соответствующее обучение для работы на новой медтехнике.

Автор фото: Алексей Оводов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева особо подчеркнула, что оснащение медорганизаций новым оборудованием — одна из ключевых задач. «Только за последнее время в больницы и поликлиники региона поступило более 80 единиц тяжелого оборудования. После монтажа и наладки оно будет введено в работу. Это сделает диагностику многих заболеваний более качественной и доступной для жителей Подмосковья», — сделала акцент Екатерина Огнева.