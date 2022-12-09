09 декабря 2022, 12:03
Новый дизайн напитков «Черноголовки» из Подмосковья получил серебро всероссийского конкурса
Новый дизайн упаковки напитков компании «Черноголовка» получил серебро конкурса креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards. Ее будут использовать при реализации газировки и энергетических напитков, рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
«Мы знаем, что качество российской газировки и других напитков не уступает зарубежным производителям. И, конечно, обновление дизайна для каждого продукта — важная составляющая», — отметил он.
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Новый дизайн назвали «Байкал». Сюжет иллюстраций будет рассказывать о природе уникального озера и его богатстве. Также он будет помечен специальным дескриптором green, обозначающим натуральность продукции.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Черноголовка
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