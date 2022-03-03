Новый диагностический комплекс поступил в НИКИ детства в Подмосковье

В научно-исследовательский клинический институт детства Московской области поступил новый передвижной диагностический комплекс. Его будут использовать во время выездов ведущих медицинских специалистов института в разные округа Подмосковья и проведении профосмотров.

«Врачи института детства проводят масштабную работу по диагностике и лечению различных заболеваний у детей Подмосковья. Новый комплекс позволит расширить программу выездов врачей в городские округа. Автомобиль оснащен современной медтехникой — клинико-диагностической лабораторией, здесь также оборудованы кабинеты акушера-гинеколога, отоларинголога, офтальмолога и педиатра. В год планируется проводить более 50 тысяч осмотров детского населения», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ведущие специалисты НИКИ детства будут выезжать для проведения профилактических осмотров детей региона, в том числе школьников. В выездных профосмотрах будут задействованы и узкопрофильные специалисты — ревматолог, эндокринолог, аллерголог, нефролог, реабилитолог, сообщила главный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

«Первый выезд запланирован на 10 марта в Пушкино. Сейчас мы составляем план выездов в другие территории», — сказала Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о спаде заболеваемости COVID-19 в Подмосковье.