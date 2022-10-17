Новый детский травмпункт заработал в больнице Мытищ | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 17:26 Новый детский травмпункт заработал в больнице Мытищ

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Травмы, вывихи, растяжения и другие неприятности ребятам в Мытищах теперь лечат в детском травмпункте. Кабинет открылся на базе городской больницы.

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«В детском травмпункте оказывается неотложная медицинская помощь по профилю „травматология и ортопедия“. В случае необходимости маленькие пациенты будут госпитализированы в детское травматологическое отделение, расположенное в том же здании, что и травмпункт», — рассказал главный врач Мытищинской больницы Андрей Третьяков.

Кабинет оснащен всем необходимым медоборудованием, в том числе аппаратом рентгена. Детский травмпункт располагается по адресу: Мытищи, улица Коминтерна, владение 24, строение 1.

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