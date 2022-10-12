Новый детский сад в ЖК «Семейный» в Одинцове построят к 2024 году | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад в ЖК «Семейный» в Одинцове построят к 2024 году

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В жилом квартале «Семейный» проекта «Одинград» в Одинцове появится новый детский сад. В будущем он сможет принять до 130 воспитанников. Разрешение на строительство нового здания уже выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Само здание будет высотой в три этажа, оно разместится на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров. В нем одновременно смогут заниматься шесть групп детей в возрасте от двух до семи лет. В группах появятся комфортные раздевалки, туалеты, спальни и игровые. На втором этаже появится физкультурный зал, на третьем — музыкальный. Благоустроят и прилегающую территорию. Там появятся современные игровые и спортивные площадки.

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Ожидается, что новый детский сад в Одинцове откроет свои двери для детей уже в первом квартале 2024 года. Кроме того, в том же квартале уже начали возводить еще один примерно такой же садик. В будущем там появится и большая школа на 1100 мест.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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